Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Türkiye'nin telkinlerine rağmen Karadeniz'de yeniden saldırı düzenlemesinin Kiev'in Ankara'nın uyarılarını yok saydığını gösterdiğini söyledi.

Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyreden Midvolga-2 tankerinin Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğramasını değerlendiren Zaharova, şunları söyledi:

"Kiev'in Karadeniz'de Türkiye kıyılarında 2 tankere düzenlediği terör saldırısını daha önce yorumlamıştık. Anlaşılan Kiev, Ankara ve Astana'nın açık tepkisini görmezden gelerek, 1 Aralık'ta Türkiye açıklarında 80 deniz mili uzaklıkta bulunan bir Rus ticari gemisine insansız hücumbotlarla yeni bir saldırı düzenlenmesine onay verdi."

Zaharova, Kiev'in Karadeniz'deki saldırılarının Ukrayna'daki ihtilafın çözüm sürecini aksatmayı amaçladığını da vurguladı: "Anladığımız kadarıyla tüm bu terör saldırılarının tek bir amacı var: Çatışmayı çözmeye yönelik barış sürecini sekteye uğratmak ve Karadeniz'de seyir güvenliğini zedelemek."

Daha önce Zaharova, Rusya'nın Kiev'in Karadeniz'deki Gambiya bandıralı Kairos ve Virat adlı ticari tankerlere ve Novorossiysk açıklarında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik terör saldırılarını kararlılıkla kınadığını belirtmişti.

PUTİN: KORSANLIK

Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının korsanlık olduğunu söylemişti. "Tankerlere yapılan saldırılar, tarafsız sularda bile değil; başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu, korsanlıktır” diyen Rus lider, Ukrayna'nın denizle bağlantısının kesilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gerilimi Karadeniz'de son günlerde iyiden iyiye hissedilemeye başlandı.

Rusya'dan Gürcistan'a giden MIDVOLGA-2 tankeri 2 Aralık'ta Türkiye kıyılarına 80 mil açıklıkta saldırıya uğramış, ardından da tanker, Sinop limanına sığınmıştı. Bu saldırının ardından gözler Ukrayna'ya çevrilse de Kiev, saldırıyı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Ukrayna en son 28 Kasım'daki saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu. 28 Kasım’da Kairos adlı tanker, Karadeniz’de “harici bir etki” nedeniyle yanmaya başlamış; olayın mayın veya insansız araç kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kairos’taki 25 mürettebat tamamen tahliye edildi; Virat’ın 20 kişilik ekibi ise gemiyi terk etmeyi reddetti. Virat ertesi gün insansız deniz araçlarıyla ikinci bir saldırıya maruz kaldı. Her iki tanker de Gambiya bayrağı taşıyordu; Kairos Rusya’ya gidiyordu, Virat’ın rotası açıklanmadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tankerlere yönelik saldırılarını “vahim bir olay” olarak değerlendirip, saldırıların Türkiye’nin kara sularında gerçekleştiğini belirterek bunların “Türkiye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı” olduğunu söylemişti.