"Kripto para kumar sayılsın" teklifinde yeni gelişme

İngiliz Hazine Komisyonu, kripto para birimlerinin kumar olarak denetlemeye tabi tutulmasını istedi. Kripto paralarla ilgili gündem yaratan teklif hükümet tarafında kabul görmedi.

"Kripto para kumar sayılsın" teklifinde yeni gelişme

İngiltere'nin Finansal Hizmetler Bakanı Andrew Griffith, kripto varlıkları bir "kumar" biçimi olarak ele almanın mevcut riskleri azaltmayacağını belirtti.

İngiliz Parlamentosunda konuşan Griffith, parlamentoya bağlı Hazine Komisyonu'nun bu yılın mayıs ayında kripto para birimlerinin kumar biçimi olarak denetlemeye tabi tutulması yönünde tavsiyesinde bulunduğunu fakat bunun hükümet tarafında kabul görmediğini belirtti.

İlgili komisyon üyesi vekillerin sorularını yanıtlayan Griffith, bu türden bir denetlemenin İngiltere'nin diğer Avrupa Birliği'ne bağlı ve küresel denetleyiciler ile çelişeceğini, söz konusu para birimlerine ilişkin riskleri de azaltmayacağı savundu.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Karagümrük'ten bir İtalyan daha ayrıldı Spor
Karagümrük'ten bir İtalyan daha ayrıldı
Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim Siyaset
Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim
Ekmek zammına böyle isyan etti: 100 kişiyi çevir 99'u zamdan memnun değilim der ama oy verir Ekonomi
Ekmek zammına böyle isyan etti: 100 kişiyi çevir 99'u zamdan memnun değilim der ama oy verir
Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu Spor
Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu
Aydın’da Kıbrıs Harekatı için lokma döküldü Güncel
Aydın’da Kıbrıs Harekatı için lokma döküldü
Filip Benkovic Trabzonspor'a gelme sebebini açıkladı Spor
Filip Benkovic Trabzonspor'a gelme sebebini açıkladı