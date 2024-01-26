Kripto paralar güne nasıl başladı?

Kaynak: Haber Merkezi
Kripto paralar güne nasıl başladı?
Bu haftaya negatif başlangıç yapan kripto paralar bugün sabah seansında daha sakin bir seyir sergiliyor.

Kripto paralar, aralık ayından beri korunan destek bölgelerini yeniden test etme aşamasına girdiği görülüyor.

Mevcut seviyeler, Ekim - Aralık dönemi yükselişinin ardından başlayan düzeltmenin daha da derinleşmemesi için kritik önem arz ediyor.

Küresel piyasada yaşanan makroekonomik gelişmeler kripto paralar üzerinde etki oluşturabiliyor.

Dün ABD’de büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,3’lük büyüme ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Bu durum dolar endeksi tarafında pozitif etki oluşturdu.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 10.30’da 39.940 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin’le beraber altcoinlerde de zayıflığın olduğu görülüyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 2.2024 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün küresel piyasalarda veri akılının sakin olması, kripto paralarda baskıyı bir miktar azaltabilir.

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