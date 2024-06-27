Kripto paralarda toparlanma denemeleri

Geçtiğimiz günlerde derin kayıplar veren kripto paralar yeni günde kayıplarını bir miktar dizginleyerek yatay bant üzerinde hareketleniyor.

Hafta başından beri aşağı yönlü eğilimler seyir sergileyen kripto paralar dünden beri kayıplarını dizginlemeye çalışıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, hafta içinde 58.400 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin2de görülen bu derin kayıplar altcoinler tarafında da etkili oldu.

Dünü 60.655 – 62.546 dolar seviyesinde geçiren Bitcoin, günü 60.826 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise saat 16.40’ta 61.690 dolar bandında bulunuyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum2da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor.

Hafta başından bu yana derin kayıplar veren Ethereum, dün itibariyle kayıplarını dizginlemeye çalışıyor.

Dünü 3.326 – 3.432 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 3.370 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Bugün aynı saat diliminde ise 3.460 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün küresel piyasalarda ABD büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

İşsizlik haklarından yaralanma başvuruları ise 233 bin ile beklentilerden iyi geldi.