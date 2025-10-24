Minimalizm sadeleşme ve bilincinde tüketmeyi temsil ediyor. Evinizi dizayn ederken eşya seçiminiz de ana kriter o eşyaya gerçekten ihtiyacınız olup olmadığı sorusuna verdiğiniz cevap oluyor. Tüketim israfının önüne geçmek isteyenler sosyal medyada minimalist yaşam tarzlarını paylaşıyor. Gereğinden fazla eşyaya sahip olma çılgınlığının önüne geçen minimalizm bir diğer yönüyle de küçük evlerde daha sade yaşamanıza olanak tanıyor.

Son dönemlerde küçük odalı dar koridorlu mimari yapılarının artmasıyla, minimalizmin kısıtlı alandan istifade edebilme politikası ön plan çıktı.

Duvarda kullandığınız boyalardan, yerde kullandığınız parkelere, seçtiğiniz eşyalara kadar her şey evinizde bir illüzyon yaratıyor ve bu sayede evinizin olduğundan daha küçük ya da olduğundan daha büyük görünmesini sağlıyor.

Örneğin duvarda koyu renkler tercih etmek bir mekanı daha dar ve duvarları daha uzun gösterebilir. Bunun aksine duvarlarda açık renkler tercih etmek mekanın atmosferinin daha ferah görünmesine yardımcı olur. Aynı zamanda dekorasyonu da uzman olan kişiler, duvar boyası seçilirken nötralize eden renkler tercih etmenizi öneriyor.

Eviniz küçük odalara sahip ise antre kısmını daha geniş göstermek akıllıca bir hamle olabilir bu yüzden holde raflı tasarımlar ve açık renk boyalar tercih etmeniz eve girdiğiniz anda negatif enerjiyi üstünüzden atmanıza yardımcı olacaktır.