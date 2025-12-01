YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Piyano ve Çok Sesli Çocuk Korosu ile Bursa Elena Çekiç Müzik Akademisi öğrencileri tarafından anlamlı bir konser verildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen piyano ve koro konseriyle orman yangınlarına yönelik farkındalık mesajları verildi.

‘’Yeniden Yeşeren Her Filiz Umudu Çoğaltıyor!’’ sloganıyla düzenlenen programa Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sanat Akademisi eğitmenlerinden almış oldukları eğitimi izleyicilerle paylaşan genç piyanistlerin performansı büyük bir beğeniyle karşılandı.

Genç Eller Yeşeren Türkiye Mavi Gezegen piyano farkındalık konseri adıyla gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’Bugün değerli öğrencilerimiz öğretmenlerimizle birlikte bizlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Aynı zamanda bu gece ben de hem belediye başkanı hem de piyanist bir kızın annesi olarak bulunuyorum. Çocuklarımız yıllardır bu alanda emek veriyorlar ve bu gece güzel bir performans ortaya koydular.’’ İfadelerini kullandı.

“Bence Bilecik Belediyesi’nin en büyük projesi çocuklardır’’ ifadelerini kullanan Başkan Subaşı, genç piyanistlerin Kıbrıs’ta da sahne alacaklarını belirterek, ‘’Betonlar, asfaltlar, binalar herşeyi yaparız. Ama böyle güzel bir nesil yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak, değerli öğretmenlerimizin elinden geçirmek çok daha anlamlı. Çünkü hayatta en önemli şey özgüvendir. Biz burada çocuklarımızın özgüveni yüksek bireyler olarak büyümelerini sağlıyoruz. Bu konser burada bitmeyecek. Çocuklarımız bu anlamlı mesajları ve konseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de verecekler. Onlara ben de başkan ablaları olarak orada bulunacağım ve destek vereceğim.’’ dedi.

Çevrenin korunması ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinç oluşturulması hedeflendi

Son dönemde Bilecik’te ve ülkemizde çıkan orman yangınlarının vermiş olduğu hasarın görseller aracılığıyla izleyicilere sunulduğu programda çevrenin korunması ve orman yangınlarının önlenmesine ilişkin bilinç oluşturulması hedeflendi.

Bilecik’te yaşanan orman felaketine dair ifadeler de kullanan Başkan Subaşı, ‘’Bilecikliler ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımız bu yaz büyük bir yangın faciasıyla karşılaştı. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımız ve öğretmenlerimiz tarafından verilen bu konser ile mavi gezegenimizin korunmasına yönelik farkındalık mesajları verdik. ‘’ şeklinde konuştu.

Program, çok sesli çocuk korosunun verdiği konser ile devam ederken Başkan Subaşı, öğretmenlere çiçek vererek, çocukların sertifikalarını takdim etti.