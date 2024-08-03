Küçükçekmece 7. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/859 Esas

KARAR NO : 2023/416

Davacı BAKIŞ ZENGİN tarafından davalı MAKKALI PUN aleyhine mahkememizde açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkeme dosyası 30/05/2023 tarihinde karara çıkmış olup, davalı Makkalı Pun'un yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden verilen hükmün ilan yolu ile tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizin 30/05/2023 tarih ve 2021/859 Esas - 2023/416 Karar sayılı gerekçeli kararın hüküm kısmında;

"HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile TMK 295. Maddesi gereği Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Çıraklı Mahallesi/Köyü, Cilt 19, Hane 5, BSN: 25' de nüfusa kayıtlı bulunan MUSA ve ZİVER oğlu 09/05/1980 doğumlu 71986116818 T.C. Kimlik Numaralı davacı BARIŞ ZENGİN' in AHMET ve MAİKALİ kızı 16/06/2021 doğumlu99072723672 Yabancı Kimlik Numaralı MİNA PUN' a yönelik tanıma beyanının tespiti ile karar kesinleştiğinde bir örneğinin nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

2-Bakiye 120,60 TL karar harcının davacıdan tahsili ile HAZİNE' ye İRAT KAYDINA,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına,

4-Adli Tıp Kurumu DNA giderlerinin yatırılmadığı anlaşıldığından 4.000,00 TL nin davacı tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumuna yatırılmasına,

Dair, temsil kayyımının yüzüne karşı, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı." yönünde karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra kararın davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz aracılığı ile istinaf talebinde bulunabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği davalı MAKKALI PUN'A Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071224