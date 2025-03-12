Kuduz alarmı harekete geçirdi! O bölge karantinaya alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuduz alarmı harekete geçirdi! O bölge karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, kuduz çıkan köpek nedeniyle karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, kuduz çıkan köpek nedeniyle 6 ay süreyle karantinaya alındı.

r.jpgBesni'ye bağlı 2 bin nüfuslu Köseceli beldesinde bir çiftçi, beslediği köpeğin saldırgan davranışlarından şüphelenerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen ekiplerin aldığı numunelerin incelemesi sonucu köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Kaymakamlık kararı ile belde 6 ay süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından ekipler, belde girişine "kuduz risk bölgesi" tabelası asıp, tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptı.

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