Kuduz vakalarının ardından sokak hayvanları için sokağa döküldüler

Şanlıurfa’da bir araya gelen hayvan severler 'Toplamaya, esarete, sürgüne, öldürmeye hayır' sloganları atarak eylem yaptı.

Son günlerde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı Şanlıurfa'de toplanan hayvanseverler adına konuşan Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hümeyra Ulubay, sahipsiz köpeklere yapılan şiddetin karşısında olduklarını söyledi.

Açıklamada ağırlıklı olarak hükümetin devreye almaya hazırlandığı sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifine de tepki gösteren Ulubay, "Bu canlıları katletmenin hakkını kendilerinde nereden buluyorlar. Sokak hayvanlarını öldürmek çözüm değildir. Toplayın, barınaklar yapılsın, kısırlaştırın. Üretim tesislerini ve çoğalmaya önlem alın, satılmalarını engelleyin" diye konuştu.