Küfür insanları neden rahatlatıyor? Araştırmadan çıkan sonuçlar şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Küfür insanları neden rahatlatıyor? Araştırmadan çıkan sonuçlar şaşırttı
Yapılan araştırmada insanların neden küfrettiği ve küfrün neden rahatlattığıyla ilgili ortaya çıkan sonuçlar viral oldu.

Milliyet’ten Mine Özdemir Güneli’nin haberine göre, küfürle ilgili yapılan bir araştırma gündem oldu.

Bu konuda bir tez yazan Hilal Ekşi, küfrün evde, sokakta, internette öğrenildiğini belirtti.

Ekşi kadınların ve erkeklerin farklı amaçlarla küfrettiğini açıkladı. Erkeklerin güç göstermek için kadınların ise eşit konumda olmak için küfrettiğini söyleyen Ekşi, küfrün hem rahatlama hem kendini güçlü hissetme hem de bireyin kendini ifade etmek için işe yaradığı vurgulandı.

Bilinçsiz bir şekilde söylenen küfür olmadığını belirten Ekşi bilinçli olduğunun da altını çizdi.

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EN ÇOK ŞAŞIRTAN SONUÇLAR

Araştırmaya katılan bir erkek doktora öğrencisinin küfürlü söylemleri artık başarıyı kutlamada veya tebrik etmede kullandığını söylediği ortaya çıktı.

Ayrıca öğrenci, küfrün özel isimlerin yerini aldığını, arkadaşlara hitap etme biçimi olduğunu da belirtmiş.

Araştırmada bir öğretmen ise küfür ettiğini ancak bunun yanlış olduğunu bildiğini ve çocukları da böyle eğittiğini söyledi. Dolayısıyla öğretmen kendisi ile çelişiyor.

Hilal Ekşi küfrün rahatlamaya işe yaradığını belirterek hatta bireyin kendisini ifade etmesini sağlıyor dedi.

Baskıda oldukları anlarda, mutlu, sinirli, öfkeli, endişeli, kaygılı oldukları anlarda insanların küfredebilecekleri açıklandı.

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