Kule vinçten kopan demir kova işçilerin üzerine düştü: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kule vinçten kopan demir kova işçilerin üzerine düştü: 2 ölü

Adana'daki bir inşaatta kule vinçten demir kova işçilerin üzerine düştü. İki işçi hayatını kaybetti.

Adana'da bir inşaatta kule vinç halatına bağlı demir kovanın düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları olay yerinde feryat edip sinir krizi geçirdi.

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan Dizmanlar İnşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir kovayı yukarı çekerken halat koptu ve kova inşaatta çalışan Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır'ın (51) üzerine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarih Çeri ve Erdal Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan kule vinç operatörü ise karakola giderek teslim oldu.

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Olayı duyup inşaata gelen Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın yakınları feryat edip sinir krizi geçirdi.
2 işçinin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polis ekipleri iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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