Kültür hayatının yaşayan değerleri ödüllendirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Kültür hayatının yaşayan değerleri ödüllendirildi

Kardelen Sanat Derneği'nin gelenekselleştirdiği ve Beş Nokta Otizm ve Yaşam Derneği ile Divriği Bayırlı Köyü Derneği paydaşlığında Yaşayan Değerlerimiz ve Onur Ödülleri’nin 61’incisi Avcılar Barış Manço Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sergi, kokteyl, şiir yarışması ve ödüllerin sunulduğu gecede konser ve şiirler de yer aldı.

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TRT Halk Müziği Sanatçıları Nurullah Akçayır ve Adile Kurt Karatepe ile eski Çalışma bakanlarından şair ve söz yazarı Mustafa Kul Yaşayan Değerlerimiz Ödülü'ne layık görüldü. TRT Halk Müziği Sanatçısı Ferhat Durmuş, Ressam Asiye Can Gül, Tiyatrocu Cemal Uçarman, Çankırılılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Can ve Yeniçağ Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu’na da Onur Ödülü verildi.

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Konuk TRT Sanatçısı Neşe Dilekçioğlu'nun da türküleriyle renk kattığı programda Halk Müziği Sanatçısı Yağmur Yalçın ve Volkan Dilek, Şiir yorumcuları Yusuf Ziya Leblebici ve Sefer Kocakaya da sahne aldı.

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Kadın konulu şiir yarışmasında 1. olan Hatice Altıntop, 2. olan Aysel Çiçek ve 3’üncülüğü kazanan Vural Özgan'ın da ödül aldığı programda, fotoğraf sanatçısı Seviye Sarıhan'ın ve eğitmenliğini yaptığı engelli çocukların fotoğraf sergisi de büyük beğeni kazandı.

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Her zamanki gibi giriş bileti yerine okunmuş bir kitap karşılığında izlenebilen etkinlikte toplanan kitaplar da ihtiyaç sahibi köylere veya kütüphanelere gönderilecek.

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