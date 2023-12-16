Kumluca'da sağanak hayatı felç etti. İş yerleri ve seraları su bastı

Bazı iş yerleri ve seralar su altında kaldı. Merkez Mahallesi’nde araçlar yolda kaldı. Gödene Mahallesi ve dış mahallelerde de su baskınları yaşandı. Gavur Deresi taşma tehlikesi geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda ise bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu kodlu uyarıda bulunulmuştu. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyordu.

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.