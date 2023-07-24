Kur'an-ı Kerim'e saldırıların yaşandığı İsveç'ten kınama mesajı

İsveç ve Lübnan arasında Dışişleri düzeyinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Tobias Billström'ün ülkesi İsveç'te gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadığı açıklandı.

KAYNAK: AA
Kur'an-ı Kerim'e saldırıların yaşandığı İsveç'ten kınama mesajı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirtti.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE KINAMA MESAJI

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'i telefonla aradı.

İsveçli bakan Billström; görüşmede, ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi.

BUHABİB, İSLAMOFOBİNİN ENGELLENMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMASINI İSTEDİ

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de İsveç'in bu tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, artan İslamofobinin ve nefret suçlarının engellenmesi için ilave ve pratik adımlar atılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Bunun üzerine Lübnan'ın birçok şehrinde İsveç karşıtı protestolar düzenlenmiş ve İsveç'in Beyrut Büyükelçisi Ann Dismorr'un planlı bir tatil için ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.

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