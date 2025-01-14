Küresel piyasalar karışık! Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, 20 Ocak’ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımlar ve enflasyonist baskıların yeniden güç kazanabileceği endişeleri, belirsizliğe yol açarken, Çin’de uygulanan kademeli gümrük vergisi artışı politikası, risk iştahını destekliyor. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ise piyasa istikrarını sağlamak ve olumlu ivmeyi teşvik etmek için her türlü çabayı göstereceklerini duyurdu.

ABD’de yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir Japonya’da da etkili oldu. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'nın Kasım ayı dış ticaret dengesi 97,9 milyar yen fazla verdi. Dolar/yen paritesi ise 157,6 seviyesinde yatay seyir izliyor.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,93 düşüşle 38.433 puana gerilerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.497 puan seviyesinden günü tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2, Hindistan’da ise Sensex endeksi yüzde 0,5 yükseldi.