Yatırımcılar, ABD'deki kritik verilere odaklanırken, Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Hassett'i aday göstereceği iddiaları gündemi meşgul ediyor.ABD'de ADP istihdam raporu ve cuma günü açıklanacak PCE enflasyon verisi, iş gücü piyasası ve enflasyon görünümüne dair ipuçları verecek. Bu veriler, 2026 faiz patikası hakkında da sinyal verebilir.

Fed indirim beklentileri güçlü kalırken, enflasyon ve tüketici talebi yakından izlenecek. Powell'ın bu haftaki konuşmaları da piyasaları etkileyecek. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.79 seviyesinde, Dolar Endeksi (DXY) 99.46'da yatay seyrediyor. Altın ons başına yüzde 0.58 yükselerek 4.242 USD'ye ulaştı. Brent petrol varil başına yüzde 1.04 artarak 63.19 USD'de.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞTE KALDI

Cuma günü kısmi işlem saatlerinde New York borsaları pozitif kapattı. Yumuşak iniş sinyalleri veren veriler, hisse piyasalarını destekledi.

Tatil dönemi beklentileriyle hava yolu hisseleri (Alaska Air, JetBlue, American Airlines) %1 civarı yükseldi. Perakende devleri de Black Friday etkisiyle güçlendi: Amazon %1.8, Walmart %1.3, Target %0.9 artış gösterdi.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa'da Rusya-Ukrayna barış iyimserliği ve Fed indirim umutları borsaları yukarı taşıdı. Almanya'da Kasım TÜFE aylık yüzde 0.2 azaldı, yıllık yüzde 2.3 artarak beklentilerin altında kaldı. Airbus'un radyasyon sorunu nedeniyle binlerce A320 uçağı yere indirildi.

YURT İÇİ PİYASALAR BÜYÜME VERİSİNE ODAKLANDI

BIST 100, cuma günü yüzde 0.43 düşüşle 10.898,70 puandan kapattı. VİOP'ta BIST 30 aralık vadeli kontratı yüzde 0.19 yükseldi. Dolar/TL yüzde 0.2 artarak 42.5020'den kapandı, açılışta 42.5053'te. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da kamu harcamalarında disiplin sağlandığını, tasarruf oranını yüzde 4.6'dan yüzde 3'e indirdiklerini belirtti.Analistler, bugün Q3 GSYH ve Kasım İSO İmalat PMI'sini izliyor. AA Finans anketine göre, Q3 büyümesi yıllık yüzde 3.97, 2025 tam yıl ortalaması yüzde 3.49 bekleniyor. Teknik olarak BIST 100'de 10.800-10.700 destek, 11.000-11.100 direnç konumunda.

Bugün Takip Edilecek Veriler:

10:00 Türkiye Q3 GSYH

10:00 Türkiye Kasım İSO İmalat PMI

11:55 Almanya Kasım İmalat PMI

12:00 Avro Bölgesi Kasım İmalat PMI

12:30 İngiltere Kasım İmalat PMI

17:45 ABD Kasım İmalat PMI

18:00 ABD Kasım ISM İmalat PMI