Küresel platform Türkiye pazarında büyüyor

Ülkemizdeki işverenlere ve çalışanlara İK, esnek ödeme ve bordro çözümleri sunan küresel platform, yerel pazarda üçüncü çeyrekte elde ettiği %100’lük büyümenin rüzgarıyla 2024’te de Türkiye’ye odaklanacağını açıkladı.

Dijitalleşmeyle birlikte iş dünyasının sınırlarının kalkması zaman ve mekan fark etmeksizin her yerden çalışmayı mümkün kılarken, global markalar Türkiye pazarına yönelmeye devam ediyor. Ülkemizde sunduğu yenilikçi finans ve İK (insan kaynakları) araçları ile serbest çalışanların (freelancer) ve şirketlerin karşılaştığı önemli sorunlara çözüm üreten Native Teams ise sunduğu esnek ödeme seçenekleri sayesinde ek maliyetler olmadan ve tercih edilen para biriminde hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapabilme imkanı tanıyor.

YENİ DÖNEMDE BÜYÜMEYE ODAKLANIYOR

"Üçüncü çeyrekte elde ettikleri %100’lük büyüme ile Türkiye’deki aktif kullanıcı sayılarını 12 bine çıkardıklarını, böylece platformlarının Türkiye pazarındaki varlığını pekiştirdiklerini aktaran Native Teams Global Marka Sözcüsü Aleksandra Mitrevska, Türkiye’nin değerli bir pazar olduğunu belirterek, “Yalnızca iki yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de, kısa sürede %100’lük bir büyümeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buradaki şirketler ve çalışanlar, sunduğumuz esnek ödeme ve bordro çözümlerine büyük bir talep gösterirken, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim için gurur verici. Türk freelancer ve işverenler, küresel platformumuzun sağladığı avantajlardan en iyi şekilde yararlanıyor” dedi.

“TÜRKİYE'DEKİ FREELANCE EKOSİSTEMİNE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

2023 yılını değerlendiren Native Teams Türkiye Ülke Müdürü Zeynep Uçar ise konuya dair şu açıklamada bulundu: “Bu büyüme, ekibimizin Türkiye pazarındaki güçlü bağlılığını ve etkinliğini gösteriyor. Ülkemizdeki serbest çalışanlara ve işverenlere sunduğumuz çözümlerle, iş süreçlerini kolaylaştırıyor ve daha verimli bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Türkiye’deki başarılarımızı sürdürerek, hizmetlerimizi daha da geliştirmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz. Kullanıcı odaklı çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Gelecek dönemde Türkiye'de ve globalde daha fazla kullanıcıya ulaşacağız. Yenilikçi çözümlerimiz, güçlü teknolojik altyapımız ve kullanıcı dostu yaklaşımımız ile Türkiye'deki freelance ekosistemine değer katmayı sürdüreceğiz."