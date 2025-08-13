Küresel rüzgarlar Hindistan Borsası'na güç veriyor

Yeni güne yükselişle başlayan Hindistan borsası, önceki günkü kayıplarını telafi ederek yatırımcılarına umut verdi. Küresel ve ulusal ekonomideki olumlu sinyaller, piyasalarda güçlü bir ralli başlattı. ABD'den gelen yumuşayan enflasyon verileri, FED'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, Hindistan'daki enflasyonun da hedeflenen aralığın altına gerilemesi, Hindistan Merkez Bankası'nın yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Bu olumlu atmosfer, Borsa Mumbai'de adeta bir bahar havası estirdi. Sabah saatlerinde yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekerek, piyasalardaki seyrin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merakını da beraberinde getirdi.

KÜRESEL PİYASALARDAN GELEN POZİTİF RÜZGAR

ABD'deki enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Wall Street'in ardından Asya piyasalarını da harekete geçirdi. Bu durum, ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımlarına ara vereceği ve hatta yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gidebileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Bu küresel atmosfer, Hindistan piyasalarını da olumlu etkiledi. Yükselen piyasalar arasında Hindistan borsasının da yer alması, yatırımcıların risk iştahını artırarak, hisse senedi piyasalarına olan güvenini pekiştirdi. Bu küresel rüzgar, borsanın açılışında 240 puanlık bir artışla karşılık buldu.

HİNDİSTAN'IN ENFLASYON ZAFERİ VE MERKEZ BANKASI'NIN SİNYALLERİ

Hindistan iç piyasalarında da iyimser bir tablo hakim. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileri, 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan Merkez Bankası'nın belirlediği %2 ila %6 arasındaki hedef aralığın altına geriledi. Bu önemli gelişme, piyasalarda Hindistan Merkez Bankası'nın yılın son çeyreğinde faiz oranlarını düşürebileceği yönünde güçlü bir beklenti oluşturdu. Faiz indirimlerinin, ekonomik büyümeyi desteklemesi ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürmesi bekleniyor. Bu beklenti, özellikle finans ve sanayi sektörlerinde işlem gören hisselerde pozitif bir etki yarattı.

MODİ-TRUMP GÖRÜŞMESİ TİCARET GERİLİMLERİNİ ÇÖZECEK Mİ?

Piyasalardaki olumlu havayı pekiştiren bir diğer gelişme ise, The Indian Express gazetesinde yer alan ve Başbakan Narendra Modi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a yapacakları ziyaret sırasında bir araya gelebileceklerini öne süren haber oldu. Bu potansiyel görüşme, Hindistan ve ABD arasındaki mevcut gümrük vergisi anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik umutları artırdı. İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin normalleşmesi, özellikle ihracat odaklı sektörleri olumlu etkileyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu diplomatik gelişme beklentisi, piyasalara ek bir moral kaynağı sağladı.

ENDEKSTE YÜKSELEN YILDIZLAR

Piyasalardaki genel yükseliş trendi, tüm sektörlere yayıldı. Özellikle metal ve sağlık hizmetleri sektörü, bu yükselişte başı çekenler arasında yer aldı. Endeksteki hisselere bakıldığında ise Tata Motors %1.6, Tata Steel %1.2 ve Kotak Mahindra Bank %1.0 gibi önemli oranlarda değer kazanan hisseler olarak öne çıktı. Bu şirketlerin hisselerindeki artış, genel endeks yükselişinin önemli bir göstergesi oldu. Borsa Mumbai'deki bu güçlü performans, yatırımcıların önümüzdeki dönemde de kazançlı fırsatlar yakalayabileceğine işaret ediyor.