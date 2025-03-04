Kurnaz tilki, ekipleri peşine taktı!

Kaynak: İHA
Kurnaz tilki, ekipleri peşine taktı!

Bir tilki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine indi. Ekiplere zor anlar yaşatan tilki tüm çabalara rağmen kendini yakalatmadı. Kısa sürede izini kaybettirdi.

Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Kampüs içerisine inen bir tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, tilkinin güvenli bir şekilde yakalanarak doğal ortamına bırakılması için çalışma başlattı.

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Son derece hızlı ve çevik olan tilki, ekiplere zor anlar yaşattı.

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Kendisini yakalamaya çalışan itfaiye ekiplerinden kaçan tilki, yerleşke içinde uzun süre kovalamacaya neden oldu.

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Ekiplerin tüm çabalarına rağmen yakalanamayan tilki, kısa süre içinde gözden kayboldu.

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