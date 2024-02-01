KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2024 / 00:01

T.C.

KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/13 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı İli Atkaracalar İlçesi İlker Mahallesi

MEVKİİ : Hoşlamlar

PAFTA NO : G30a22b

ADA NO : 264

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 279,53 m2

MALİKİN

ADI VE SOYADI : Ahmet Ertem, Gülüzar Öngel, İsmail Ertem, Merdiye Özdemir, Sevdiye Tekin, Telli Öngel, Veli Ertem

KAMULAŞTIRMAYI

YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

KAMULAŞTIRMANIN

VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2022/13 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.