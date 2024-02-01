KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/13 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı İli Atkaracalar İlçesi İlker Mahallesi
MEVKİİ : Hoşlamlar
PAFTA NO : G30a22b
ADA NO : 264
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 279,53 m2
MALİKİN
ADI VE SOYADI : Ahmet Ertem, Gülüzar Öngel, İsmail Ertem, Merdiye Özdemir, Sevdiye Tekin, Telli Öngel, Veli Ertem
KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
KAMULAŞTIRMANIN
VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2022/13 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01975724