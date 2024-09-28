Kurt sürücü köylülerin kabusu oldu

Kaynak: İHA
Kurt sürücü köylülerin kabusu oldu

Muş'un Kamış köyünde son yıllarda artan kurt saldırısı, köy sakinlerini tedirgin ediyor. 30 kurttan oluşan sürü, hayvanları telef etmeye devam ediyor. Kurtlara köpekler de çare olamayınca, köylüler kurt nöbeti tutmaya başladı.

Kamış köyünde köy sakinlerinin kurtlarla başı dertte. 2024 yılında artan kurt sürüsünün hemen hemen her gün saldırısına uğrayan köylüler, maddi ve manevi zarara uğradıklarını belirttiler.

Hayvancılıkla uğraşan köylüler, son aylarda köy çevresinde kurt sayısında gözle görülür bir artış olduğunu ifade ederek, her gün bir ya da birden fazla küçükbaş hayvanın telef olduğunu söylediler.

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Yaklaşık 40 yıldır besicilik yapan Mustafa Demir, kurt saldırısına çözüm bulamadıklarını belirterek, “Bu sene kurtlarla başımız dertte. Her sene olduğu gibi bu senede sayıları çok. Öldüremiyoruz. Kurtlar her besicinin onlarca hayvanını telef etmiş durumda" dedi.

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Demir "Sürümüz hemen hemen her gece kurtların saldırısına maruz kalıyor. Kurtlarla gerçekten başımız dertte. Keşke bir imkân olsaydı da devlet bu kurtları toplasaydı. Ne çobanlar ne de köpeklerle bir çare bulamadık. Her gece nöbet tutuyoruz. Çobanlarımız 30 kurttan oluşan bir sürüyü görmüşler. Bu da bizleri tedirgin ediyor” dedi.

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