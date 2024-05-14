Kurtlanmış meyvelerden pekmez yaparken yakalandılar. Böyle vicdansızlık görülmedi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gümüşgöze Mahallesi’nde kaçak olarak faaliyet gösteren bir merdiven altı kuru meyve ve pekmez imalathanesini tespit etti ve imalathaneye baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü, kendilerine gelen bir ihbar üzerine Gümüşgöze Mahallesi’ne intikal ederek kaçak olduğu tespit edilen bir imalathaneye giderek gerekli incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler esnasında, kaçak bir şekilde faaliyet gösteren imalathanenin hijyen kurallarına uymadığı, imalathanede gıda kodeksine uygun olmayan ekipmanlar kullanıldığı ve ürünlerin uygun olmayan şartlar altında depolandığı belirlendi.

3 KAMYON ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Kaçak imalathanenin, yol kenarına dökülmüş olan bozulmuş durumdaki kuru incir, kuru kayısı ve dut kurusu ürünleri, reçel ve pekmez yapımında kullanan H.U.’ya ait olduğu belirlenirken, halk sağlığını tehdit ettiği değerlendiren yaklaşık 3 kamyon ürün zabıta ekipleri tarafından teslim alındı ve imha edildi.

Söz konusu imalathanenin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı da belirlenirken, imalathane 200519207 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesi gereğince mühürlendi ve ticari faaliyetleri durduruldu.

“İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNATMAYACAĞIZ”

İmalathanedeki denetime katılan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal konu hakkında yaptığı açıklamada, “Gümüşgöze Mahallesi’ne ekiplerimizle birlikte geldik. 3 kamyon dolusu çürümüş incir, kayısı ve dut kurusunu kurtlanmış ve bozulmuş vaziyette bulduk. Ardından ruhsatsız olan ve merdiven altı üretim yapan bu imalathaneyi tespit ettik. Gördüğünüz gibi bozulmuş pekmezler, bol miktarda şişe ve imalathane içerisinde bulunan bozulmuş vaziyette ürünler tespit ettik.” ifadelerini kullandı.

Bozuk ürünlere, imha etme işlemi için el koyduklarını ve işyerini mühürlediklerini belirten Uzunsakal, “Bu şahısların internet üzerinden satış yaptıklarını tespit ettik. Onu da en kısa zamanda engelleyeceğiz. İnsan sağlığıyla asla oynatmayacağız. Bunu vatandaşlarımız bilsin. Bu tür yerlerde özellikle hijyen denetimlerimiz devam ediyor, devam edecek.” açıklamasında bulundu.