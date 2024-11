Kurtuluş destanı öğrencilere yerinde anlatıldı

Aydın My Kolej Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine Kurtuluş Savaşı ve Aydın'da yaşanan zulüm yerinde anlatıldı. Duygu dolu anların yaşandığı derslerde öğrenciler bir dersten ziyade üzerinde yaşadığımız toprakların nasıl ve ne şartlarda vatan toprağına dönüştüğü yerinde anlatıldı. Şehitliklerin yanı sıra Kurtuluş Savaşı Mücadelesi döneminde Köşk ilçesinde Yunan Karakolu olarak kullanılan binanın önündeki çınar ağacına çakılı çengellerin yöre halkına işkence yapılırken kullanıldığını öğrenen gençler duygu dolu anlar yaşadı.

Bir milletin geleceğine yön verebilmesi için geçmişini iyi bilip o günlerden ibret alması gerektiğini belirten MY Kolej Kurucu Müdürü Fatih Karahan, "Tarihi bizim kadar ibretlerle dolu bir millet azdır. Her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış ülkemizde Efeler Diyarı Aydınımızın kurtuluş destanını öğrencilerimize bizzat yerinde anlatmak istedik. Bu çerçevede hazırladığımız proje ile öğrencilerimizi Aydın'daki şehitliklere götürüp dersleri burada işledik. Her yerin kendine has acı dolu mazisi var. Ancak Köşk ilçesinde bulunan ve halk arasında Koca Kavak diye bilinen asırlık çınar ağacının gövdesinde Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar izleri silinmeyen işkence çengelleri hepimizi bir kez daha duygulandırdı" diyerek şehitlere rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

'My Kolejli Gençler Şehitlerini Unutmadı" adlı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrenciler Fen ve Anadolu Lisesi müdürü Orhan Seyhan ve Tarih öğretmeni Ayşenur Çetin ile birlikte Efeler Gözpınarı Şehitliği, Umurlu Çayyüzü Şehitliği, Köşk Anıt Ağaç, Köşk Karatepe Şehitliği, Sultanhisar Malgaç Baskını ve Yenipazar Yörük Ali Efe Müzesi'ni ziyaret edip dersleri buralarda işledi.

Şehitlik ziyaretlerimizin ardından eğitimci ve yazarlar Sabahattin Burhan ve Ali Erdoğan ile Aydın Efeleri Yörük ve Türkmen Derneği Başkanı Hakkı Bahçıvan tarafından My Kolej'de "Aydın Efelerinin verdiği Kurtuluş Mücadelesi ve Şehitlerimiz" konulu konferans gerçekleştirildi.