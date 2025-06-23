Kurucu önder mi? Bölücü önder mi?

Sahi bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Ülkemizi alenen yıkmak isteyen, binlerce askerimizin, öğretmenimizin, polisimizin, kamu personeli ile sivil vatandaşlarımızın katiline gel TBMM'de konuş demek…

‘’PKK'nın kurucu önderi Sayın Apo’’ gibi sözleri sarf eden Bahçeli’yi bizler hâlâ daha anlamış değiliz. Çünkü, bizler normal aklımızla anlamakta güçlük çekiyoruz (!). Kaldı ki belki irticalen konuşurken ağzından kaçtı diye iyi niyetli düşünelim derken bunca yapılanlar yetmezmiş gibi üstüne üstlük rahmetli Türkeş'in mezarı başında "Kurucu önder" sözü ve çağrının tekrarı - özellikle de Ülkücü-Milliyetçi camia başta olmak üzere - tüm vatanseverleri kahretmiştir ve hayal kırıklığına uğratmıştır!

Bizim tanıdığımız merhum Türkeş sağ olsaydı acaba bu durumda ne derdi? ‘’Ne kurucu önderi ulan? Biz bir kurucu önder tanır ve biliriz o da Mustafa Kemal Atatürk’ümüzdür." derdi.

Şimdi başta MHP lideri olmak üzere bu saçmalıklara göz yuman, destek verenler kına yakabilirler!

Bebek katili kurucu önder!

Sn. Apo'nun yeğeni hain oğlu hain Semra Öcalan adlı kişinin - bu hainler soyadlarından da anlaşıldığı gibi "Öç" almanın peşinde olup zerrece nedamet duymamaktadırlar. - öyle alçakça, haince, cüretkârca yazdıkları... Diyor ki:

"Urfa'da Türklerin 3. Hudut alayı var. Eğer İran'a yaptığınız gibi gerekeni yaparsanız, size koordinatları vermeye hazırım. Keşke benim amcam sen olsaydın Sn. Netanyahu.’’

Bu gibi yapmış oldukları hain ve saçma paylaşımlarında Türk devleti ve Türk milletinden "Öç" almanın peşinde kin ve nefret kusuyorlar!

Şimdi artık hepimizin, zerre kadar vatanperver olanın aklını başına devşirme zamanıdır!

Ne kurucu önderi?

‘’Önder’’ kelimesini de bu pislik ve iğrenç bölücü ile kirlettiniz! Mundar ettiniz!

Bakınız hainler nasıl da Sn. Netanyahu diyorlar!

Biz de bu daha önce fiyasko ile sonuçlanan barış süreci hikayesine diyoruz ki ‘’Neden olmayacak duaya amin diyorsunuz?’’

"Neden yahu?"

"Affetmek mi? Asla!"

Gençlik yıllarımızı ağabeylerimizin bir bildiği var safsata düşünceleri ile boşa harcadık! Yanarım o güzelim yıllarımıza…

Şimdi bazıları yanıldıklarını iş işten geçtikten sonra anlamamaları için vardır bir bildiği saçmalığından acilen kurtulmalıdırlar!

‘’Ne barışı? Asla!’’

Yapılmak istenen ne kadar iyi niyetli olursa olsun şehit edilen on binlerce asker, polis ve sivil vatandaşlarımızı asla unutmamamız ve onların kemiklerini sızlatmamamız lazım! Bu hainlerle barış mı olurmuş?

Beni ve benim gibi düşünenleri hemen barış karşıtı ilan edeceklerdir. Varsın etsinler! Hainlerle müzakere yapılmaz! Vatanımızı bölmek isteyen hainlerle sonuna kadar, nereye giderse gitsin mücadele yapılır!

Kurucu öndermiş (!). Hadi oradan sen de! Bölücü önderiniz sizin olsun. Bize Mustafa Kemal Atatürk kurucu önder olarak yeter. Nokta!