Kurukahveci Mehmet Efendi'den 'operasyon' açıklaması

Firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Firmamız ve ailemiz hakkında bir süre önce başlatılan organize saldırılar bugün de X platformunda devam etmektedir.

İsrail merkezli bir grup tarafından yapıldığını tespit ettiğimiz operasyonun maksadının ne olduğunu çok iyi biliyor ve görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"DESTEK VERMEMİŞTİR"

Markanın karalanmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi hiçbir koşulda Gazzeli binlerce masum çocuk ve kadını katleden İsrail hükümetine, İsrail ordusuna ve katliama ortak olan gruplara destek vermemiştir, vermeyecektir.

Masum insanları terörist göstermeye çalıştıkları gibi Türk milletine mal olmuş markamızı karalama çabası gösterenleri de lanetliyoruz" denildi.