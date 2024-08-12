Kuryenin dikkati büyük faciayı önledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuryenin dikkati büyük faciayı önledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir kadının evindeki buzdolabından yangın çıktı. Yanık kokusu alıp duman çıkan binaya giren kurye, hızlı müdahalesi ile büyük faciayı önledi.

Kuryenin dikkati yangını faciasını önledi. Korkudan kendisini sokağa atan yaşlı kadın bir yandan gözyaşlarını tutamazken diğer yandan da evini yanmaktan kurtaran kuryeye teşekkür etti.

Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 45 numaralı müstakil evde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, Naide Toker’a ait evde bulunan buzdolabı elektrik kontağından dolayı bir anda alev aldı.

KORKUSUZCA YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yan binaya paket teslim eden kurye Sezer Uygun, yanık kokusu alınca binanın kapısını çalıp durumu evdekilere haberdar etmek istedi. Bu sırada dumanı farkeden ev sahibi yaşlı kadının yardım çığlığı ile karşılan genç kurye yanmakta olan buzdolabını söndürüp fişi de prizden çıkardı. Korkusuzca yangına müdahale eden Uygun, alevler evi sarmadan yangını söndürüp büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Ev sahibi Naide Toker, kurye Sezer Uygun’a teşekkür etti.

KURYE O ANLARI ANLATTI

Olayı anlatan kurye Uygun, “Paket teslim etmeye gelmiştim. Bir anda yanık kokusu aldım ve yan binadan duman çıkmaya başladı. Teyzenin bağrışını duyunca hemen yardımına koştum. Eve girdiğimde buzdolabının arkası yanıyordu. Hortum tutup söndürdük. Prizden yangın çıkmıştı. Prizi de çıkardım” dedi.
Ev sahibi Naide Toker, yangını dumandan fark ettiğini ve kurye sayesinde yangın büyümeden söndürdüklerini söyledi.

Yangın ihbarı ile kısa sürede eve gelen Aydın Büyükşehir İtfaiyesi de yangının söndürüldüğünü görünce gence teşekkür edip tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.

Kurye ise yangını söndürdükten sonra başka bir siparişe yetişmek üzere bölgeden ayrıldı.

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