Kuşadası Belediyesi'nden örnek davranış

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuşadası Belediyesi'nden örnek davranış

Aydın Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanları için çalışmalarıyla adından oldukça söz ettiriyor. Patili can dostlar için yine örnek bir etkinliğin altına imza attı.

Aydın Kuşadası Kent Konseyi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kent Konseyi Binası önünde öğrenciler hayvan severler ile bir araya geldiler.

Yanlarında getirdikleri kuru mamalarla marina mevkiinden başlayarak Atatürk Anıtı'na kadar olan bölgede sokak hayvanlarını besledi.

​​​​​​​

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlik takdir topladı.

​​​​​​​

Öğrenciler daha sonra İbramaki Sanat Galerisi'ne giderek ADÜ öğrencisi Hazal Keleş'in yaptığı sunuma katıldı.

​​​​​​​

Sunumunda özellikle yaz aylarında sokak köşelerine bırakılacak bir kap suyun patili can dostların hayatını kurtaracağının altını çizen Hazal Keleş, hayvan severlere kedi ve köpeklerin hangi gıdalarla beslenmesi gerektiğini anlattı.

Kuşadası Belediyesi'nden örnek davranış

Kuşadası Belediyesi'nden örnek davranış

Son Haberler
Tokat’ta 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Tokat’ta 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırıkkale’de okul çevrelerinde sıkı denetim
Kırıkkale’de okul çevrelerinde sıkı denetim
Looney Tunes Domuz Porky ve Daffy Duck'ı beyaz perdeye taşıyor
Looney Tunes Domuz Porky ve Daffy Duck'ı beyaz perdeye taşıyor
Galatasaray, Malmö deplasmanına 6 eksikle gidecek
Galatasaray, Malmö deplasmanına 6 eksikle gidecek
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var