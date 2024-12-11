Kuşadası Belediyesi'nden örnek davranış

Aydın Kuşadası Kent Konseyi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kent Konseyi Binası önünde öğrenciler hayvan severler ile bir araya geldiler.

Yanlarında getirdikleri kuru mamalarla marina mevkiinden başlayarak Atatürk Anıtı'na kadar olan bölgede sokak hayvanlarını besledi.

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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlik takdir topladı.

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Öğrenciler daha sonra İbramaki Sanat Galerisi'ne giderek ADÜ öğrencisi Hazal Keleş'in yaptığı sunuma katıldı.

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Sunumunda özellikle yaz aylarında sokak köşelerine bırakılacak bir kap suyun patili can dostların hayatını kurtaracağının altını çizen Hazal Keleş, hayvan severlere kedi ve köpeklerin hangi gıdalarla beslenmesi gerektiğini anlattı.