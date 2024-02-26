KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 / 00:01

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli Saray Mah. 7 ada 50 parsel 42,36 m2yüz ölçümlü Tarla

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 8,72 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 42.728,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : İbrahim Alkan

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediyesi

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/75 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 18/04/2024 günü saat 15.15'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.