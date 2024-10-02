Kütahya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 00:01

KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO MAH/KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİ 2024/472 İnköy 5277 182 Hüseyin Kızı Cemile Eğe 12,566,04 m² mülkiyet 1.884.906‬ TL 2024/474 İnköy 5277 198 Latif Ten ve diğerleri 28.56 m² mülkiyet 4.284‬ TL 2024/486 İnköy 5277 188 Halil Ekici ve diğerleri 14.886,66 m² mülkiyet 2.232.999‬ TL 2024/488 İnköy 5277 206 Ayşe Şen ve diğerleri 5.762,43 m² mülkiyet 864.364,5‬ TL 2024/490 İnköy 5277 187 Abdurrahman (kimlik bilgisi tespit edilememiş) 6.295,11 m2 mülkiyet 944.266,5‬ TL 2024/484 Çalca 6270 11 Emine Genç ve diğerleri 9.423,23 m2 mülkiyet 1.413.484,5‬ TL 2024/482 Çalca 6270 100 Hasibe Kaya ve diğerleri 2.706,04 m² mülkiyet 405.906‬ TL 2024/480 Çalca 6270 159 Hanife Altınay ve diğerleri 335,19 m² mülkiyet 50.278,5‬ TL 2024/478 Çalca 6270 158 Cemalettin Erdoğmuş ve diğerleri 436,78 m² mülkiyet 65.517‬ TL 2024/476 Çalca 6270 7 Fatma Şimşek ve diğerleri 2.215,79 m2 mülkiyet 332.368,5‬ TL 2024/492 Çalca

İnköy 5277

6270 186

19 Emine Yavaş

ve diğerleri 3.138,11 m2 mülkiyet

7.662,21 m2 mülkiyet 1.620.048‬ TL

Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 11/10/2024 günü saat 11:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.