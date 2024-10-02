Kütahya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi:

KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NOMAH/KÖYÜADAPARSELDAVALILARKAMULAŞTIRILACAK ALANKAMULAŞTIRMA
BEDELİ
2024/472İnköy5277182Hüseyin Kızı Cemile Eğe12,566,04 m² mülkiyet1.884.906‬ TL
2024/474İnköy5277198Latif Ten ve diğerleri28.56 m² mülkiyet4.284‬ TL
2024/486İnköy5277188Halil Ekici ve diğerleri14.886,66 m² mülkiyet2.232.999‬ TL
2024/488İnköy5277206Ayşe Şen ve diğerleri5.762,43 m² mülkiyet864.364,5‬ TL
2024/490İnköy5277187Abdurrahman (kimlik bilgisi tespit edilememiş)6.295,11 m2 mülkiyet944.266,5‬ TL
2024/484Çalca627011Emine Genç ve diğerleri9.423,23 m2 mülkiyet1.413.484,5‬ TL
2024/482Çalca6270100Hasibe Kaya ve diğerleri2.706,04 m² mülkiyet405.906‬ TL
2024/480Çalca6270159Hanife Altınay ve diğerleri335,19 m² mülkiyet50.278,5‬ TL
2024/478Çalca6270158Cemalettin Erdoğmuş ve diğerleri436,78 m² mülkiyet65.517‬ TL
2024/476Çalca62707Fatma Şimşek ve diğerleri2.215,79 m2 mülkiyet332.368,5‬ TL
2024/492Çalca
İnköy		5277
6270		186
19		Emine Yavaş
ve diğerleri		3.138,11 m2 mülkiyet
7.662,21 m2 mülkiyet		1.620.048‬ TL

Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 11/10/2024 günü saat 11:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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