Kütahya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden
KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Kütahya ili Merkez ilçesi
|ESAS NO
|MAH/KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
|2024/472
|İnköy
|5277
|182
|Hüseyin Kızı Cemile Eğe
|12,566,04 m² mülkiyet
|1.884.906 TL
|2024/474
|İnköy
|5277
|198
|Latif Ten ve diğerleri
|28.56 m² mülkiyet
|4.284 TL
|2024/486
|İnköy
|5277
|188
|Halil Ekici ve diğerleri
|14.886,66 m² mülkiyet
|2.232.999 TL
|2024/488
|İnköy
|5277
|206
|Ayşe Şen ve diğerleri
|5.762,43 m² mülkiyet
|864.364,5 TL
|2024/490
|İnköy
|5277
|187
|Abdurrahman (kimlik bilgisi tespit edilememiş)
|6.295,11 m2 mülkiyet
|944.266,5 TL
|2024/484
|Çalca
|6270
|11
|Emine Genç ve diğerleri
|9.423,23 m2 mülkiyet
|1.413.484,5 TL
|2024/482
|Çalca
|6270
|100
|Hasibe Kaya ve diğerleri
|2.706,04 m² mülkiyet
|405.906 TL
|2024/480
|Çalca
|6270
|159
|Hanife Altınay ve diğerleri
|335,19 m² mülkiyet
|50.278,5 TL
|2024/478
|Çalca
|6270
|158
|Cemalettin Erdoğmuş ve diğerleri
|436,78 m² mülkiyet
|65.517 TL
|2024/476
|Çalca
|6270
|7
|Fatma Şimşek ve diğerleri
|2.215,79 m2 mülkiyet
|332.368,5 TL
|2024/492
|Çalca
İnköy
|5277
6270
|186
19
|Emine Yavaş
ve diğerleri
|3.138,11 m2 mülkiyet
7.662,21 m2 mülkiyet
|1.620.048 TL
Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 11/10/2024 günü saat 11:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02097338