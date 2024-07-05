Kütahya'da ebabil kuşunu telef olmaktan son anda kurtardı

Telef olmaktan son anda kurtardı

Esnaf Sıtkı Çamçar, iş yerinin bulunduğu Durak Mahallesi Kavuncular Sokak'ta, bir kedinin pençesinden ebabil kuşunu kurtararak onu yeniden canlandırdı.

Çamçar, "Her akşam yatsı namazından sonra Tavşanlı sokaklarında yürüyüş yaparım. Bir gün dükkanıma dönerken, serinlemek için sokaklara su serperken, bir gürültü duydum. Bir de ne göreyim, bir kedinin ağzında bir kuş var. İlk başta kırlangıç sandım ve kediyi su sıkarak kuşu bırakmaya zorladım. Daha yakından baktığımda kuşun kırlangıç olmadığını, aslında bir ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Onu bir kafese koydum ve hayata döndürdüm" diye anlattı.