Korkunç kaza Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda meydana geldi. Veli Yücel’in (36) kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta duran M.Y'nin idaresindeki küspe yüklü TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu 20 yaşındaki Baldrael Alaoıu isimli kadın ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri, sıkışan cenazeleri araçtan çıkarmayı başardı.

4 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kaza yapan araçlar yapılan çalışmanın ardından yoldan kaldırılırken polis, kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.