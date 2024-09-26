Kütahya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Ali G. yönetimindeki 43 AN 465 plakalı otomobil, benzin almak için dönüş yaptığı sırada, İnegöl'den Domaniç'e gelmekte olan M.T. (60) idaresindeki 43 ABL 626 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali G. ile yolcular Şerife G., Tuğba G., Elfin Ö. ve Ayşe B. yaralandı. Servis otobüsünde ise Zehra Ş., Aygül Y., Cennet C., Emine K. ve Murat K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, kurtarma aracı ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bazı yaralılar, Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

Servis otobüsü otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var

İşçi servisi dereye yuvarlandı