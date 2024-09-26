Kütahya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Ali G. yönetimindeki 43 AN 465 plakalı otomobil, benzin almak için dönüş yaptığı sırada, İnegöl'den Domaniç'e gelmekte olan M.T. (60) idaresindeki 43 ABL 626 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali G. ile yolcular Şerife G., Tuğba G., Elfin Ö. ve Ayşe B. yaralandı. Servis otobüsünde ise Zehra Ş., Aygül Y., Cennet C., Emine K. ve Murat K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, kurtarma aracı ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bazı yaralılar, Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

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Kütahya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kütahya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kütahya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kütahya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kütahya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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