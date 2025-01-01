Kütahya'da kaybolan şahsın ormanda aracı bulundu

Kütahya Tavşanlı ilçesinde oturan Hayrettin Adıgüzel, önceki gün saat 17.00 sıralarında 43 UK 642 plakalı otomobiliyle evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel'i bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İlçede Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma derneklerinin üyelerinin de desteğiyle arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, Hayrettin Adıgüzel'in son olarak otomobille görüldüğü belirtilen Yaylacık ormanları ve Şahmelek mevkisinde arama yaptı.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Hayrettin Adıgüzel'in otomobili, Kayı köyü yakınlarında ormanda çamura saplanmış olarak bulundu.

Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tavşanlı Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği üyesi Ali Daşkın, çalışmaların Şahmelek ile Kayı köyleri arasında yoğunlaştığını söyledi.