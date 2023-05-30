Kütahya'da sahte para operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da sahte para operasyonu

İHA

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanan M.A (24) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 13 adet 100’lük banknot halinde toplam bin 300 TL, S. G. (23) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada ise, 65 adet sahte 100’lük banknot halinde toplam 6 bin 500 TL, kurusıkıdan bozma tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan araç aramasında torpidoya saklanmış vaziyette, 911 adet 100’lük banknot halinde toplam 91 bin 100 TL sahte para, kurusıkıdan bozma tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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