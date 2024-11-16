Kütahya’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Hasan Tepe Mahallesi'nde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ferdane Güçlü, kaçmaya çalışırken düştü ve belini kırdı.

Köpeklerin saldırısından komşularının yardımıyla kurtulan Güçlü, aynı zamanda bacak ve ayaklarından da yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olayın ardından Ferdane Güçlü, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve bir haftadır burada tedavi görüyor. Köpek saldırısı sırasında düşerek belini kıran ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Güçlü'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili açıklama yapan oğlu Kadir Güçlü, annesinin mahalledeki camide düzenlenen kadınlara özel Kur'an kursuna giderken saldırıya uğradığını belirtti.

Güçlü, "Annem ayak ve bacaklarından yaralanmış. Kaçmaya çalışırken arka üstü düşerek belini kırmış. Günlerdir hastanede tedavi görüyor. Ancak bu sokak köpekleri sorunu hala çözülmedi. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz" dedi.

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