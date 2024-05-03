Kütahya’da uyuşturucu operasyonu. 5 tutuklama

Kaynak: İHA
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu. 5 tutuklama
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya’nın merkez ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde G.B., H.E., Y.M.A., E.Y., İ.E. ve B.H. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

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Olaya ilişkin Dumlupınar Mahallesi'nde bir adreste, araçta ve şahısların üzerlerinde gerçekleştirilen arama neticesinde, 92 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 gram kubar esrar, 22 adet sentetik ecza, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 rulo alüminyum folyo, 11 bin 750 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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