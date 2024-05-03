Kütahya’da uyuşturucu operasyonu. 5 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya’nın merkez ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde G.B., H.E., Y.M.A., E.Y., İ.E. ve B.H. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olaya ilişkin Dumlupınar Mahallesi'nde bir adreste, araçta ve şahısların üzerlerinde gerçekleştirilen arama neticesinde, 92 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 gram kubar esrar, 22 adet sentetik ecza, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 rulo alüminyum folyo, 11 bin 750 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.