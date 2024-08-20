Kutlu Parti Genel Başkanı Halaçoğlu Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri’ne katıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Kutlu Parti Genel Başkanı Halaçoğlu Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri’ne katıldı

Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri’ne kurmaylarıyla beraber kalabalık bir şekilde katıldı.

Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri’ne kurmaylarıyla beraber kalabalık bir şekilde katıldı. Köylülerin sorunlarını dinleyen Halaçoğlu, besi çiftliği ziyareti gerçekleştirdi.

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Türbe ziyareti sonrasında yaptığı konuşmada Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’nun kültürel ve manevi zenginliğinin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı. Halaçoğlu,

“Hacı Bektaş Veli’nin hoşgörü, sevgi ve adalet ilkeleri yüzyıllardır bu topraklarda barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur. Bugün de bu değerler toplumsal birliğimizin teminatıdır.“ dedi.

Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerinin toplumsal barışa olan katkısına da değinen Halaçoğlu, Kutlu Parti’nin de bu değerleri benimsediğini ve siyaset anlayışında bu ilkeleri esas aldığını ifade etti. “Hacı Bektaş Veli’nin öğretileri sadece geçmişimize değil bugünümüze ve geleceğimize de ışık tutmaya devam ediyor. Biz de bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.“ ifadelerini kullandı.

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Hacı Bektaş’ı Veli’yi Anma Ziyaretine Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun yanı sıra Başdanışmanları Ali Eker ve Salih Ezer ile birlikte Genel Sekreter İrfan Çep, Genel Başkan Yardımcıları; Ahmet Erdemli, Şule Tuntaş, Tulga Keskin, Hasan Yaman, Hüseyin Avcı, Hasan Ali Erdem de katıldı.

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