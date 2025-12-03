Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, Ayasofya-i Kebir Camii’ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, camide uygulanan bazı kurallara sert tepki gösterdi. Giriş kapısında yapılan inanç sorgulaması ve içerideki ayrımcı uygulamaların kabul edilemez olduğunu belirten Erdemli, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok” dedi.

Erdemli, cami içerisindeki bakım çalışmalarını yerinde incelediğini ve öğrendiği bazı bilgilerin kendisini şaşırttığını ifade etti. Müslüman olmayan ziyaretçilerin farklı bir kapıdan ücret ödeyerek giriş yaptığını, Müslümanların ise sadece giriş katını ücretsiz gezebildiğini, üst kat için 25 Euro ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Ancak en dikkat çekici iddia, Müslüman kapısından giriş yapan ve Türk görünümünde olmayan kişilere yönelik uygulama oldu. Erdemli, bu kişilere “Müslüman mısınız?” sorusu yöneltildiğini, “Yes” cevabı alınması durumunda ise “Fatiha okuyabilir misiniz?” ya da “Kelime-i şehadet getirebilir misiniz?” gibi sorularla karşılaşıldığını söyledi. Bu uygulamayı “utanç verici” olarak nitelendiren Erdemli, bunun medeni ve Müslüman Türk milletine yakışmadığını vurguladı.

Ayrıca Müslüman kadınların, Türk kadınların görebildiği bazı alanlara alınmadığını belirten Erdemli, “Altı Tophane, üstü Şişhane” diyerek bu ayrımcılığın acilen sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.