Kuzenini öldürdü! Silahıyla sosyal medyada ağlayarak canlı yayın yaptı: Abla namusumuzu temizledim

Kaynak: DHA
Kuzenini öldürdü! Silahıyla sosyal medyada ağlayarak canlı yayın yaptı: Abla namusumuzu temizledim
Samsun’da kuzenini öldüren Ekrem Sezgin, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Kameraya silahını gösteren Sezgin, “Abla namusumuzu temizledim. Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum” dedi.

Olay, Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dün Ekrem Sezgin, husumetli olduğu kuzeni Bahri Sezgin'e tabancayla ateş etti.

"TESLİM OLMAYA GİDİYORUM"

Bahri Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Sezgin’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Ekrem Sezgin ise olayın ardından aracıyla jandarmaya teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum.

"NAMUSUMUZU TEMİZLEDİM"

Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem Sezgin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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