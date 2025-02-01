Kuzey Ege’nin turizm merkezinde sıkı denetim! 36 işletmeye mühür vuruldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çeşitli eksikliklerinin bulunduğu tespit edilen 36 işletme mühürlendi.

Bozcaada Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Bozcaada ilçesinde işletmelerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ruhsatsız, kayıt dışı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi bulunmayan 36 işletme mühürlendi. Denetimleri Çanakkale Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Durmuş ve kurum yetkilileri katıldı.

AYRI AYRI CEZA

Bozcaada Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eksikleri bulunan işletmelerin tespit edilmesi durumunda işletmelerin faaliyetleri durdurulacak ve kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Faaliyeti durdurulan yerler, eksiklerini giderdiği takdirde mührün kaldırılması için belediyemize yazılı müracaat edebilirler. Bunun için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır. Fakat mührün izinsiz kaldırılması veya mühür varken faaliyete devam edilmesi suçtur. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda belediye, bakanlık, jandarma ve emniyet ayrı ayrı ceza kesmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için işletmelerimizin eksik evraklarını tamamlamaları ve ilgili prosedürleri yerine getirmeleri önem arz etmektedir" denildi.