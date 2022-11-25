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Laboratuvarda kırılan deney tüpü nedeniyle yaralanan 3 öğrenci hakkında açıklama

Büyükçekmece’de okul laboratuvarında ders sırasında öğrencilerin elinden düşerek kırılan deney tüpünden yayılan kimyasal sebebiyle yaralanan 3 öğrenci hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olaydan 2 öğrencimiz çok hafif 1 öğrencimiz ise lokal temas nedeniyle orta şiddette etkilenmiştir." denildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:30
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Laboratuvarda kırılan deney tüpü nedeniyle yaralanan 3 öğrenci hakkında açıklama

Laboratuvarda kırılan deney tüpü nedeniyle yaralanan 3 öğrenci hakkında açıklama
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Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Ulus Mahallesi’ndeki Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulu Fen Laboratuvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul laboratuvarında ders sırasında kullanılan deney tüpü, öğrencinin elinden yere düşerek kırıldı. Kırılan tüpün içinden sıçrayan kimyasal madde sebebiyle 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken olay sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderildi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 2 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı 1 öğrencinin ise lokal temas nedeniyle orta şiddette etkilendiği belirtildi.

Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan açıklama

Olayla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlçemiz Tepecik Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulu Fen Laboratuvarında bertaraf edilmek üzere kapalı bir kutuda muhafaza edilen kimyasal tüplerin bulunduğu kolinin düşmesi üzerine kimyevi sıvı sızıntısı meydana gelmiştir. Olaydan 2 öğrencimiz çok hafif 1 öğrencimiz ise lokal temas nedeniyle orta şiddette etkilenmiştir. El ve ayak teması nedeniyle etkilenen öğrencilerimiz hemen Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Tedbir amacıyla derslere ara verilerek okul tahliye edilmiş ve itfaiye ekiplerince bütün okul temizlenmiştir.“

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