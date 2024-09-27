Lagarde’den risklere karşı uyarı

Kaynak: Haber Merkezi
Lagarde’den risklere karşı uyarı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde "Dünya çok farklı değişimlerden geçiyor, her zaman döngüsel risklere karşı ihtiyatlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin potansiyel riskler taşıdığını ve finansal sistemde yeni kırılganlıkları beraberinde getirdiğini belirtti.

Lagarde, Almanya’da düzenlenen Avrupa Sistemik Risk Kurulu yıllık konferansında dikkat çeken açıklamalarda bulundu..

Jeopolitik değişimler, iklim ve teknolojideki ilerleme gibi büyük yapısal dönüşümlerin makro ihtiyati politikada yeni sınırlar ortaya koyduğunu söyleyen Lagarde, bunların henüz mevcut çerçevelere tam olarak yansımadığını fakat finansal istikrarı büyük oranda etkilediğini belirtti.

Lagarde, yeni teknolojilerin oluşturduğu riskleri etkili bir biçimde azaltmak için makro ihtiyati politikanın bu teknolojilerin getirdiği yenilikleri benimsemesi ve kullanması gerektiğini dile getirdi.

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