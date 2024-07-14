Lahmacun ve kebabın gerçek maliyeti ortaya çıktı. Bunca zaman cebimizden mi çaldılar?

Yıllardır yaşanan enflasyonist ortam, durdurulamayan kur ve gıda krizi derken satın alınan temel gıda ürünlerinin fiyatları da rekor üzerine rekor kırıyor. Öyle ki 1 sene öncesine kadar 200 liraya dolan bir market poşeti bugün aynı ürünlerde 2 katından fazla fiyata dolmaya başladı.

Hal böyle olunca vatandaşların fiyat-gerçeklik algısında bir bozulma meydana geldi ve artık neyin pahalı veya neyin ucuz olduğu tam olarak anlaşılamamaya başladı.

4 kişilik bir ailenin bir işletmede akşam yemeği yemeye gitmesi ile 4 haneli rakamlar havada uçuşuyor.

Satın alınan bir ürünün fiyatını gören vatandaşların aklında aynı soru beliriyor. Bu ürünün maliyei ne kadar ki fiyatı bu kadar pahalı?

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Tam da bu noktada bir işletmecinin çektiği video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir işletmeci çektiği videoda adana kebabın maliyetinin 40 lira, tavuk şişin maliyetinin 12 lira ve lahmacunun maliyetinin ise 15 lira olduğunu söyledi.

DİĞER İŞLETMELERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Videonun devamında ise diğer işletmelere tepki gösteren işletmeci, kendisi uyguna satış yaptığı için kendisini eleştiren ve başka hayvan etlerini kullandığı yönünde suçlamalar yapan işletmelere tepki gösterdi.

GİDERLERİNİ AÇIKLADI

İşletmeci bir aylık süreç içinde elektrik, su, doğal gaz maliyeti için 1 gün çalıştığını, kirası için ise 3 gün çalıştığını geri kalan paranın ise cebine kaldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu video sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bir kısım kullanıcı bu fiyatların bu ortamda mümkün olmadığını öne sürerken öte yandan diğer kullanıcılar fiyatların normalinin bu olduğunu, piyasayı esnafların da belirlediğini öne sürdü.