Lamborghini soyadının hakkını verdi

Esmer güzel eşi Hollandalı DJ Afrojack ile tatile çıktı. Fotoğrafçılar onları sahilde şezlongda romantik bir an yaşarken yakaladı.

30 yaşındaki esmer güzel Elettra, Ex on the Beach, Big Brother, Geordie Shore, Super Shore veya The Voice gibi çeşitli realite şovlarında yer aldı. Kendisi aynı zamanda şarkıcılıkta da oldukça maharetli.

2018 yılında ilk single'ı Pem Pem'i ve bir yıl sonra da ilk albümü Twerking Queen'i yayımladı.

2020 yılında DJ Afrojack ile Como Gölü'nde gerçekleşen gösterişli bir törenle dünya evine girdi.