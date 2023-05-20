Lanetli villa yıkıldı. Türkiye'yi sarsan cinayet işlenmişti

Türkiye'yi sarsan ve günlerce ülke gündeminden düşmeyen elektrikli testere cinayetiin işlendiği villa yerle bir edildi.

Lanetli villa yıkıldı. Türkiye'yi sarsan cinayet işlenmişti

Türkiye'yi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı. Bahçeşehir'de korkunç cinayetin işlendiği evin de aralarında bulunduğu villa sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanların yapılacağı öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, İstanbul Bahçeşehir'de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 tarihinde işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyulmuştu. Türkiye’de kadın cinayetlerinin simge ismi haline gelen Karabulut’un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıkmıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede “Lanetli Ev” olarak hatırlanan villa dün yıkıldı. Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan bazı vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.
Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, "Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi" dedi. Çelebi, yapılması planlanan yüksek katlı binalara da tepki gösterdi.

fototonnonokkmmm.jpg

fotomoko33.jpg

villa-lanet.jpg

lanetli-villa1.jpg

fototonnonokkmmm-001.jpg

İlgili Haberler
Münevver Karabulut'un babası: Mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış. 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından feragat etmek konusunda bir dakika bile düşünmem' Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış. 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından feragat etmek konusunda bir dakika bile düşünmem'
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması