Lanetli villa yıkıldı. Türkiye'yi sarsan cinayet işlenmişti

Türkiye'yi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı. Bahçeşehir'de korkunç cinayetin işlendiği evin de aralarında bulunduğu villa sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanların yapılacağı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Bahçeşehir'de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 tarihinde işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyulmuştu. Türkiye’de kadın cinayetlerinin simge ismi haline gelen Karabulut’un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıkmıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede “Lanetli Ev” olarak hatırlanan villa dün yıkıldı. Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan bazı vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.

Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, "Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi" dedi. Çelebi, yapılması planlanan yüksek katlı binalara da tepki gösterdi.