Lastiği patlayan servis minibüsü takla attı: 8 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan servis minibüsünün takla atıp buğday tarlasına devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan servis minibüsü takla attı: 8 yaralı

Bursa'dan Balıkesir yönüne giden Yusuf E. (35) yönetimindeki 16 S 8627 plakalı işçi taşıyan servis minibüsün lastiği Karacabey ilçesi yakınlarındaki Çingençeşme mevkisinde patladı. Sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, takla atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada, sürücü ile 7 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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(Kaynak: DHA)

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