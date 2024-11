Latin Grammy 2024 kazananları belli oldu

Yılın Kayıtları kategorisinde en prestijli ödülün sahibi, Juan Luis Guerra 4.40’ın "Mambo 23" adlı şarkısıyla oldu. Diğer adaylar arasında Anitta'nın "A Thousand Times", Bad Bunny'nin "Monaco", Camilo & Carín León'un "A Past Life" gibi hit şarkıları yer alıyordu. Ancak, son geceye damgasını vuran şarkı Guerra’nın etkileyici performansıydı.

"A Thousand Times" – Anitta

"Monaco" – Bad Bunny

"A Past Life" – Camilo & Carín León

"Catalina" – Cimafunk & Monsieur Periné

"Collapse" – Jorge Drexler

"With Money and Without Money" – Fonseca & Grupo Niche

"My Ex Was Right" – Karol G

"Mambo 23" – Juan Luis Guerra 4.40 — KAZANAN

"Tenochtitlan" – Mon Laferte

"Just Like An Angel" – Kali Uchis & Peso Pluma

Yılın Albümü

Yılın Albümü ödülüne ise Juan Luis Guerra 4.40’ın "Radio Guira" albümü layık görüldü. Albümdeki enerjik tınılar ve derin anlamlar, büyük beğeni topladı. Albümdeki parçalar, Latin müziğine olan katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bolero" – Angela Aguilar

"Four" – Camilo

"Xande Canta Caetano" – Xande de Pilares

"Tomorrow Will Be Beautiful (Bichota Season)" – Karol G

"Garcia" – Kany Garcia

"Radio Guira" – Juan Luis Guerra 4.40 — KAZANAN

"Autopoietics" – Mon Laferte

"Crooked Mouth, Vol. 1" – Carin Leon

"Letters Don't Matter Anymore" – Residente

"Women Don't Cry Anymore" – Shakira

Yılın Şarkısı

Yılın Şarkısı ödülünü ise Jorge Drexler’in "Derrumbe" adlı parçası kazandı. Şarkı, hem melodik yapısı hem de derin lirik içeriğiyle dikkat çekti ve müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

"A Slow Fire" – Daymé Arocena & Vicente García, söz yazarı (Daymé Arocena & Vicente García)

"A La Mitad" (Zorro Dizisi Orijinal Soundtrack) – Julio Reyes Copello & Mariana Vega, söz yazarı (Maura Nava)

"I'm Still Finding Myself" – Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello, söz yazarı (Gian Marco & Rubén Blades)

"Caracas En El 2000" – Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean & Elena Rose, söz yazarı (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)

"Derrumbe" – Jorge Drexler, söz yazarı (Jorge Drexler) — KAZANAN

"(In Parentheses)" – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios & Shakira, söz yazarı (Shakira, Grupo Frontera)

"My Ex Was Right" – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & MAG, söz yazarı (Karol G)

"According to Who" – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castano, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, söz yazarı (Maluma & Carin Leon)

"I Thank You" – Rafa Arcaute, Kany Garcia, Carin Leon & Richi Lopez, söz yazarı (Kany Garcia & Carin Leon)

"313" – Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz, söz yazarı (Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)

En İyi Yeni Sanatçı

En İyi Yeni Sanatçı ödülü, Ela Taubert'e gitti. Genç sanatçı, müziğiyle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazandı ve bu ödül, onu Latin müziği dünyasında daha da tanınır hale getirdi.

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Caca Magalhães

The Garotins

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert — KAZANAN

En İyi Pop Vokal Albümü

En İyi Pop Vokal Albümü ödülünü, Luis Fonsi'nin "The Journey" albümü kazandı. Albüm, Fonsi'nin uzun yıllar süren kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Tofu, Caloncho

.mp3, Emilia

The Journey, Luis Fonsi — KAZANAN

Hotel Caracas, Mau and Ricky

Orchids, Kali Uchis

En İyi Reggaeton Performansı

En İyi Reggaeton Performansı ödülü ise, Bad Bunny'nin "Black Dog" adlı parçasına verildi. Bad Bunny'nin yükselen popülaritesi, reggaeton dünyasına yaptığı katkıları kanıtladı ve "Black Dog", tüm Latin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"Black Dog" – Bad Bunny Featuring Feid — KAZANAN

"A Preview" – Bad Bunny

"Triple S" – J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto

"Byak" – Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro

"Qlona" – Karol G Featuring Featherweight

"Lips Bitten" – Kali Uchis Featuring Karol G

En İyi Urban Fusion/Performansı

En İyi Urban Fusion/Performansı ödülünü, Trueno'nun "Tranky Funky" şarkısı kazandı. Şarkı, büyük bir eğlence ve enerjiyle sahnelerde yankı uyandırdı.

"Nobody Knows" – Bad Bunny

"Corazon Vacio" – Maria Becerra

"Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58" – Bizarrap Featuring Young Miko

"S91" – Karol G

"Tranky Funky" – Trueno — KAZANAN

En İyi Salsa Albümü

En İyi Salsa Albümü ödülünü, Rubén Blades ve Roberto Delgado & Orquesta'nın "Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, May 14, 2022)" albümü kazandı. Bu albüm, salsa müziğinin gücünü ve tarihini kutlayan harika bir projeydi.

Yo Deluxe, Christian Alicea

Muevense, Marc Anthony

Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, May 14, 2022), Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta — KAZANAN

Joyas Que Bailan, Ronald Borjas

Coexistence, Luis Figueroa