Lazio Galatasaray'dan vazgeçti

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, bir süredir Galatasaray forması giyen Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile ilgileniyordu.

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Lazio, Lucas Torreira'nın transferini geri plana aldı. Galatasaray'ın Torreira için istediği 15 milyon Euro'luk bonservisi çok bulan Lazio başka alternatiflere yöneldi.

Bu doğrultuda İtalyan ekibi rotasını Torino'ya çevirdi. Lazio, Torino'da forma giyen 21 yaşındaki orta sahası Samuele Ricci için temasa geçti. İtalyan ekibinin Torino kulübü ile yakın zamanda pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen adından çokça söz ettiren Ricci'nin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncunun Torino ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

İtalyan ekibinde geride bıraktığımız sezonda 32 karşılaşmaya çıkan Ricci, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.