Lebron çifti mutluluktan havalara uçtu

Sierra Canyon Lisesi'nde düzenlenen yıllık etkinlik, Bryce James’in sahada gösterdiği enerjik kutlamasıyla unutulmaz anlara sahne oldu. NBA yıldızı LeBron James’in oğlu Bryce, etkinlikte öğrenciler ve öğretim üyeleriyle birlikte basketbol sezonunun başlangıcını kutladı. Sahada, dans ederek dikkatleri üzerine çeken Bryce, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Olayın videosu, özellikle sosyal medyada hızla yayıldı ve bir klip, Bryce’ın dans ettiği anı öne çıkararak büyük yankı uyandırdı. LeBron ve Savannah James, oğullarının coşkusunu büyük bir gurur ve mutlulukla Instagram hikayelerinde paylaştı. Her ikisi de hemen hemen aynı ifadelerle bu anı kutladı.

Bryce’ın Sierra Canyon’a dönüşü, lise kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Başlangıçta abisi Bronny James ile birlikte Sierra Canyon’da okuyan Bryce, ardından Campbell Hall ve Notre Dame Liselerinde eğitim aldı. Şimdi, son yılı için tekrar Sierra Canyon’a döndü. Lise basketbolunun ötesinde büyük hedeflere sahip olan Bryce, aynı zamanda kolej seçimini de yapmaya hazırlanıyor. Duquesne ve Ohio State gibi okullardan burs teklifleri almış olan genç oyuncu, USC gibi okullardan da ilgi gördü.

LeBron James, 39 yaşında hala NBA’deki gücünü koruyor ve oğlu Bryce ile birlikte sahaya çıkma ihtimali basketbol camiasında merak uyandırıyor. Ancak şimdilik, Bryce’ın Sierra Canyon’daki dansı, onun bu yolculuğun tadını çıkardığının ve ailesinin onun bu başarıları izlemekten büyük mutluluk duyduğunun bir göstergesi oldu.