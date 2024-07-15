Letonya, Belarus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı

Letonya Devlet Gelir İdaresi, 16 Temmuz itibarıyla Belarus'ta kayıtlı binek otomobillerin Baltık ülkesinin Belarus ve Rusya ile olan sınırları boyunca bulunan sınır geçiş noktalarından Avrupa Birliği'ne girmesinin yasaklanacağını açıkladı.

Bu adım, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli saldırganlığı nedeniyle Rusya ve Belarus'a uygulanan AB yaptırımlarının aşılmasını önlemek için Avrupa Birliği yasalarına uygun olarak atılıyor. Bu yılın başlarında Letonya ve diğer birkaç AB ülkesi, işgal nedeniyle Rus plakalı otomobillerin kendi topraklarından geçişini yasakladı.